ترامب: التعريفات الجمركية على الصين “تؤتي ثمارها”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن التعريفات الجمركية التي فرضتها بلاده على عشرات السلع الصينية، “تحقق نجاحًا كبيرًا وتؤتي ثمارها، وبسببها ستتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها الهائلة”.

جاء ذلك في تغريدة لترامب عبر “تويتر”؛ حيث دعا أيضًا الدول التي ترفض الخضوع لتلك التعريفات إلى “القدوم للولايات المتحدة والبدء في تصنيع منتجاتها داخل الأراضي الأمريكية”.

وفرضت الإدارة الأمريكية في 6 يوليو/ تموز الماضي، رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على 818 سلعة صينية، بقيمة 34 مليار دولار سنويًا، ضمن خطة ترامب لتضييق الخناق على ما يصفه بـ “ممارسات تجارية غير عادلة”.

وفي مارس/آذار الماضي، أقرت الولايات المتحدة مرسومًا يقضي بفرض تعريفات جمركية إضافية وقيود استثمارية على الصين، تصل إلى 60 مليار دولار سنويًا.

وأضاف ترامب: “تريد كل دولة على وجه الأرض أخذ ثروة الولايات المتحدة، والاستفادة على حسابنا؛ لذا أقول إذا لم يريدوا فرض الضرائب عليهم فليأتوا لصناعة منتاجتهم في الولايات المتحدة، وهذا يعني في كلا الحالتين، وظائف وثروة كبيرة للولايات المتحدة”.

وفي السياق، أوضح ترامب أن التعريفات الجمركية ستساعد في دفع الديون الهائلة المتراكمة على الولايات المتحدة وتقدر بـ21 تريليون دولار.

وأشار أن معظم تلك الديون “تراكمت خلال إدارة باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق”، لافتًا في تغريدة لاحقة إلى تراجع السوق الصينية بسبب هذه التعريفات.

ومضى قائلًا: “خلال الأشهر الأربعة الماضية تراجعت السوق الصينية بنسبة 27%، والصينيون يتواصلون معنا حول فرض التعريفات”.

وكانت الصين أعلنت، الأربعاء الماضي، فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على 106 منتجات أمريكية، ردًّا على إجراءات أمريكية مماثلة.

ويطالب البيت الأبيض، بخفض العجز التجاري بما يقارب 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي، الذي بلغ العام الماضي نحو 375 مليار دولار لصالح الصين.

يشار أن أن واشنطن طبقت أيضًا تعريفات جمركية على وارداتها من الصلب 25% والألمنيوم 10% القادمة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.