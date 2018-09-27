الإمارات تضبط جاسوسًا أجنبيًا وتحيله للمحاكمة

قرّر النائب العام في الإمارات، حمد سيف الشامسي، إحالة شخص من جنسية أجنبية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد ثبوت تخابره لصالح جهة خارجية وسعيه للحصول على معلومات سرية عن الدولة.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من مواطن إماراتي، اشتبه في أنشطة مريبة للمتهم، وفق ما أوردته صحيفة “البيان” المحلية.

وقالت الصحيفة إن “تحقيقات النيابة العامة، وما أمرت بإجرائه من تحريات أثبتت ارتكابه لجرائم تتعلق بسعيه للحصول على معلومات سرية عن الدولة في مجالات متعددة”.

وأضافت: “وعقب مواجهته بالأدلة الثابتة ضده اعترف في التحقيقات بما ارتكبه من جرائم والجهة التي يعمل لصالحها، فأصدر النائب العام قراره بإحالته إلى المحاكمة”.