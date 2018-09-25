الإمارات تفند مزاعم قطر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

فندت الإمارات العربية المتحدة، باسم الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، مساء اليوم الثلاثاء، المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري في النقاش العام للبند التاسع لجدول أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ونفت الإمارات بشدة قيامها بأيّ “انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، مؤكدة أنّ “محكمة العدل الدولية لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلبًا من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر”.

وقالت الإمارات بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وام”، إنّه “من الناحية الإجرائية، فإنّ محكمة العدل الدولية لم تنظر بعد في جوهر القضية ولم تبت حتى اليوم في مسألة اختصاصها بالنسبة للقضية”.

وأكدت أنّها “تتابع هذه القضية بكل اهتمام وستتعاون مع المحكمة من خلال تقديم جميع الأدلة المطلوبة لتفنيد ادعاءات الدوحة”.