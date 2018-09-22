نتنياهو يذل أمير قطر ويرفض “الوساطة”‎ (فيديو إرم)

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، عن زيارة قام بها رجل الأعمال الفرنسي اليهودي فيليب سولومون، ومعه الحاخام أفرهام مويال، الصديقان المقربان من وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث كانا يحملان رسالة خطية إلى نتنياهو من أمير قطر.

وقالت القناة، إن تميم أراد من خلال رسالته، أن يشرح لنتنياهو خطته في إبرام اتفاق تهدئة مع الفصائل الفلسطينية، ولكن دون جدوى، حيث رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي استقبالهما ورد الرسالة إلى أصحابها.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن نتنياهو رفض في السابق الحديث مع أمير قطر حتى عبر الهاتف.

وكشفت الصحيفة ذاتها، عن محاولة الشيخ تميم بن حمد شراء الود الصهيوني واللجوء إلى شركات للعلاقات العامة في الولايات المتحدة لتحسين صورة قطر لدى اليهود وتنشيط الزيارات واللقاءات بين الجانبين، حيث التقى أمير قطر شخصيات نافذة من اللوبي الإسرائيلي وفي مقدمتهم مورت لاين، رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية الأخطر والأكثر عداء للعرب والمسلمين.

ويقول مراقبون، إن “التطبيع القطري وما تبعه من خيوط سرية مع العدو الإسرائيلي يصدمك بتناقضه الصارخ مع مواقف الدوحة التي تكيل تهم التطبيع وبيع القضية الفلسطينية لدول أخرى، بينما تتسكع على أعتاب اللوبي الصهيوني”.