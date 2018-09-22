الإعلام الإسرائيلي: أمير قطر حاول الاتصال بنتنياهو لكن الأخير رفض

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة ، عن ان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني حاول الاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا أن الأخير رفض، كاشفة عن ضغوطٍ مارستها قطر لإقناع إسرائيل بخطتها لإبرام اتفاق تهدئة مع الفصائل الفلسطينية، عبر رسائل مكتوبة واتصالات سرية بهدف التواصل مع نتنياهو وإقناعه.

وأضافت القناة ، بأن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أرسل مكتوبا بهدف إيصال خطة قطر ، فيما حاول أمير قطر ت الاتصال هاتفيا بنتنياهو ، إلا أن الأخير رفض التواصل.

ووفقا للقناة الإسرائيلية ، فإن وزير الخارجية القطري ، حاول إرسال المكتوب في مايو الماضي من خلال وسيطين مقربين منه، وهما رجل الأعمال اليهودى الفرنسي فيليب سولومون، والحاخام اليهودى أفراهام مويال، إلا أن مستشاري نتنياهو رفضوا لقاءهما .

وتابعت القناة ، بأن الوسيطين استطاعا إرسال المقترح القطري من خلال السفير الإسرائيلي شاما هاكوهن ، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية ، إلا أن مكتب رئيس الوزراء اشترط تقديم المقترح في وثيقة رسمية .

وأشارت القناة الإسرائيلية ، إلى أن المقترح القطري كان يتحدث عن موافقة جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس ، على وقف العنف مقابل خطة لتحسين البنية التحتية والكهرباء والصرف الصحي في غزة، بالإضافة إلى إقامة بنية تحتية تجارية من خلال ميناء أو مطار في غزة .

وبحسب القناة ، فإن وزير الخارجية القطري كان ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو على المقترح القطري ، حتى يتم إطلاع كبير مستشاري ترامب ، جارد كوشنير عليه .