معلقًا على الإساءة لأمير الكويت.. قرقاش: يجب وضع حد لتجاوزات حزب الله

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الوقت قد حان لوضع “حد” لتجاوزات ميليشيا حزب الله ضد دول الخليج، داعيًا الدولة اللبنانية إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس.

وأكد قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن أميرالكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يعتبر رمزًا خليجيًا على المستويين الرسمي والشعبي، مشددًا على أن التطاول عليه من قبل قناة حزب الله يوجب وضع حد لمثل هكذا تجاوزات.

وأضاف: “أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي، وهو الذي تميّز بمواقفه الاستثنائية، والتطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، آن الأوان لوضع حدّ لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تغلّب مصلحة طهران على بيروت”.

أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي، وهو الذي تميّز بمواقفه الإستثنائية والتطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة إلتزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، آن الأوان لوضع حدّ لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تغلّب مصلحة طهران على بيروت. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 15, 2018

وكانت قناة المنار اللبنانية أثارت غضب الكويتيين، رسميًا وشعبيًا، بعد تصريحات أدلى بها الإعلامي اللبناني “سالم زهران” عبر القناة عن زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرًا.

وذكر الإعلامي اللبناني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدعى أمير الكويت أثناء زيارته لأمريكا لمدة خمس دقائق، مطالبًا إياه بإلغاء عقود مع الصين بقيمة 11 مليار دولار، والتوقيع مع شركات أمريكية على عقودٍ بقيمة 14 مليار دولار.

واستنكرت وزارة الإعلام الكويتية تصريحات زهران، واعتبرتها افتراءً وتزييفًا للحقائق وتضليلًا للرأي العام، وإساءات تكشف نوايا شريرة ومقاصد خبيثة.