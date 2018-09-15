مطالبات كويتية بإغلاق مكاتب قناة المنار اللبنانية

أثارت قناة المنار اللبنانية غضب الكويتيين رسمياً وشعبياً، بعد تصريحات الإعلامي سالم زهران عبر القناة حول زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، الأمر الذي اعتبره النشطاء تطاول و إساءة إلى أمير البلاد.

ووصفت التصريحات التي أدلى بها زهران خلال لقاء معه في قناة المنار بـ “المسيئة والكاذبة”، من قبل وزارة الإعلام رسمياً التي “استنكرت التصريحات واعتبرتها افتراء وتزييف للحقائق وتضليل للرأي العام وإساءات تكشف نوايا شريرة ومقاصد خبيثة”.

وكان الإعلامي اللبناني قد ذكر أن “أمير الكويت التقى بالرئيس الأمريكي الذي استدعاه أثناء رحلته إلى الولايات المتحدة لمدة خمس دقائق وطلب منه إلغاء عقود موقعة مع الصين بقيمة 11 مليار دولار، والتوقيع مع شركات أمريكية عقودًا بقيمة 14 مليار دولار”.

ولاقت التصريحات استنكاراً واستهجاناً واسعاً من قبل النشطاء في الكويت، الذين طالبوا بإغلاق مكاتب القناة في البلاد وطرد مراسليها، بعد تعدي أحد ضيوفها على أمير البلاد الذي يحظى بمحبة واسعة من قبل شعبه.

وتحت وسمي #الا_سمو_الامير_ياقناة_المنار، و #قناة_حزب_الله_تسيء_لأمير_الكويت، تهافت النشطاء بمختلف توجهاتهم ومناصبهم للتعبير عن استياءهم من قناة المنار وحزب الله اللبناني.

وتحت وصف (قناة حزب الشيطان) كتب النائب محمد هايف المطيري “قناة حزب الشيطان المسماة بقناة المنار تسيء لأمير البلاد حفظه الله ولايكفي الإستنكار من وزارة الإعلام مالم تتخذ إجراءات بإغلاق مكاتبها ومنع مراسليها من دخول البلاد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اختلق هذه الإساءة والإفتراءات ومن يقف خلفها”.

قناة حزب الشيطان المسماة بقناة المنار تسيء لأمير البلاد حفظه الله ولايكفي الإستنكار من وزارة الإعلام مالم تتخذ إجراءات بإغلاق مكاتبها ومنع مراسليها من دخول البلاد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اختلق هذه الإساءة والإفتراءات ومن يقف خلفها #قناة_حزب_الاه_تسيء_لأمير_الكويت pic.twitter.com/f0rysFf4zv — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) September 14, 2018

وقال وزير العدل السابق الدكتور فالح العزب “لا استغرب مجرد بوق ينفث سموم مرشده في محطاتهم التي لوثها الحقد #سمو_الامير وضعهم امام الحقيقة المحسومة بالاتفاق مع الصين وامريكا في ان واحد لذلك يستاء منها اذناب ايران “وإن الضغن بعد الضغن! يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا””.

وطالب الناشط عبد الله الأنصاري بضرورة الرد على هذه التصريحات “#الا_سمو_الامير_ياقناة_المنار هذا الكلام ما ينسكت عليه ولازم ينرد عليه بعنف وباسرع وقت ممكن …قناه المنار الكلاب عزكم الله …. الكويت ليست طوفه هبيطه للمرتزقه ياوزارة الخارجية وين دوركم في هذا التهجم”.

لا استغرب

مجرد بوق ينفث سموم مرشده

في محطاتهم التي لوثها الحقد #سمو_الامير

وضعهم امام

الحقيقة المحسومة

بالاتفاق مع الصين وامريكا في ان واحد

لذلك يستاء منها اذناب ايران

"وإن الضغن

بعد الضغن!

يبدو عليك

ويخرج الداء الدفينا"#الا_سمو_الامير_ياقناة_المنار pic.twitter.com/PSDtKnl1bP — د.فالح عبدالله العزب ???????? (@DR_FAlazab) September 14, 2018

ووجه الإعلامي صلاح العلاج خطابه إلى وزارة الداخلية وأمن الدولة “الاخوة في وزارة الداخلية الاخوة في امن الدولة قناة ” حزب الله ” الايرانية تسيء للكويت و لـ #صباح_الأحمد شخصياً و ” تعرفوووون عدددل ” اتباعهم هني ما تتحركووون !! ما عندكم غارية على بلدكم ؟! ما عندكم غارية على اميركم !!”.

الاخوة في وزارة الداخلية

الاخوة في امن الدولة قناة " حزب الله " الايرانية تسيء للكويت

و لـ #صباح_الأحمد شخصياً و " تعرفوووون عدددل " اتباعهم هني

ما تتحركووون !! ما عندكم غارية على بلدكم ؟!

ما عندكم غارية على اميركم !!#الا_سمو_الامير_ياقناة_المنار — صـلاح العـلاج (@SalahAlelaj) September 14, 2018

وكانت العلاقات بين الكويت ولبنان قد شهدت فتوراً خلال الأعوام الأخيرة بسبب “تدخلات حزب الله اللبناني في الشؤون الداخلية للكويت”، الأمر الذي دفع الكويت لتقديم احتجاج رسمي لدى لبنان قبل نحو عام اتهمت فيه حزب الله بتدريب 21 كويتياً شيعياً صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن في شهر حزيران/ يونيو 2017 بتهمة تشكيل ما يعرف بـ “خلية العبدلي”، مما دفع مسؤولين لبنانيين لزيارات رسمية إلى البلد الخليجي لمعالجة القضية وتعزيز العلاقات.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد صنفت عام 2016 حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، حيث قررت في بيان لها “اعتبار مليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية”.