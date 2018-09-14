قناة المنار تسيء لأمير الكويت (فيديو)

اعتبرت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الجمعة، أنّ ما أورده أحد الإعلاميين في قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله، بشأن زيارة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى واشنطن مؤخرًا ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “تطاول مستنكر ومستهجن”.

وأضافت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، أنّ ما أورده هذا الإعلامي “يمثل افتراءً وادعاءً وتزييفًا للحقائق، وتضليلًا للرأي العام”، مشيرة إلى أنّ ادعاءاته “صاغها بعيدًا عن الواقع، وتشمل إساءات، وتكشف نوايا شريرة، ومقاصد خبيثة، لن تنال من العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والكويت، ولن تعكر صفو هذه العلاقات أبدًا”.

وكان الإعلامي اللبناني زعم خلال مقابلة مع القناة، أنّ أمير الكويت الذي ذهب للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية، استدعاه الرئيس الأمريكي، والتقاه لخمس دقائق، طالبًا منه إلغاء عقود موقعة مع الصين بقيمة 11 مليار دولار، والتوقيع مع شركات أمريكية عقودًا بقيمة 14 مليار دولار.