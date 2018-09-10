محمد بن زايد يبحث مع العاهل المغربي التطورات في المنطقة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الإمارات، لدى لقائه العاهل المغربي الملك محمد السادس في قصر البحر، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال محمد بن زايد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، “وام”: إن “الإمارات حريصة على توثيق علاقاتها الأخوية مع المملكة المغربية، بما يحقق مصالحهما ويعزز العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة”.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين ناقشا “سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، وفرص وإمكانات تنويعها وتوسيعها إلى آفاق أرحب وأشمل، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين”.

وتناول اللقاء كذلك مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، فيما تبادلا وجهات النظر بشأنها، وشددا “حرصهما على استمرار دعم وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والوصول بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك، بما يخدم مصالحهما والشعوب العربية”.

بدوره، أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن سعادته بزيارة الإمارات “التي ترتبط مع بلاده بعلاقات أخوية أصيلة وراسخة”، مثمنًا في الوقت ذاته مواقف الإمارات تجاه “تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك، في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد”.