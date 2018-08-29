ملك المغرب محمد السادس يقيل مسؤولًا كبيرًا في الاستخبارات

أفاد موقع “مغرب انتليجنس” المغربي، اليوم الأربعاء، بأن ملك البلاد محمد السادس أعفى الجنرال عبدالسلام التامدي، رئيس ما يسمى “المكتب الخامس”، في قرار وصفه الموقع بأنه “زلزال”.

وأشار الموقع إلى أن إعفاء المسؤول البارز في الاستخبارات العسكرية تم، يوم أمس الثلاثاء، حسب مصدر مطلع من الرباط ، وجاء بسبب “أخطاء مهنية”، رفض المصدر الإفصاح عنها.

وكان الجنرال التامدي، رئيس المكتب الخامس، المسؤول عن الاستخبارات العسكرية داخل الجيش المغربي، والمسؤول أيضًا عن تتبع ومراقبة كل تدخل في عمل القوات المسلحة الملكية.

وتم إنشاء المكتب الخامس سنة 1956، ثم انفصل عنه المكتب الثاني سنة 1976، وكلاهما مصلحتان استخباريتان في الجيش المغربي.