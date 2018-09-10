بمشاركة قطر .. قادة الجيوش الخليجية يبحثون تفعيل “القيادة الموحدة” في اجتماع بالكويت‎

عقد رؤساء أركان جيوش دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت اليوم الاثنين اجتماعًا لبحث تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، ودراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية.

وأكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي محمد خالد الخضر “أن ما تمر به المنطقة من تحديات وأحداث متسارعة تحتّم الحفاظ على الروابط الخليجية وتوثيقها والتعاون ورص الصفوف وتضافر الجهود من أجل الحفاظ على هذا الكيان وتطويره والنأي عن ما يعكر الوحدة الخليجية”.

ويشارك في الاجتماع رؤساء أركان جيوش دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر، وهو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل أكثر من عام، بالإضافة إلى مشاركة قائد قوات درع الجزيرة المشتركة والأمين العام المساعد للسؤال العسكرية بأمانة دول المجلس.

وفي وقت سابق قالت مصادر خليجية لـ”إرم نيوز” إن المشاركة القطرية روتينية، وتأتي ضمن عضويتها في لجان مجلس التعاون الخليجي، ولا علاقة لها بأي تغيّر في المواقف بشأن أزمة المقاطعة.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المشاركة شبيهة بالمشاركات القطرية في القمة العربية بالظهران، والحضور المشترك لقمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت، من قِبل قطر، وممثلين عن الدول المقاطعة.

وأوضحت المصادر أن احتفاء قطر بهذه المشاركات يبدو نتيجة لمعاناتها من العُزلة التي حوّلتها من دولة تسعى إلى لعب دور قيادي مؤثر، إلى دولة تتباهى بمثل هذا الحضور الهامشي.