بمشاركة رئيس الأركان القطري.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

المصدر: أ ف ب

يجتمع قادة جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، غدًا الإثنين، في الكويت، قبل اجتماع مقرر الأربعاء مع مسؤولين عسكريين أمريكيين وأردنيين ومصريين، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع الكويتية، أن رئيس أركان الجيش القطري سيشارك في الاجتماعين.

والعلاقات مقطوعة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017. وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، لكن الأخيرة تنفي هذا الاتهام.

وينعقد اجتماع الإثنين في إطار الدورة 15 لأعمال “اللجنة العسكرية العليا الخليجية” التي تضم قادة جيوش الخليج.

ويهدف الاجتماع بين قادة جيوش دول الخليج الست (السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر) وقادة عسكريين في مصر والأردن والولايات المتحدة إلى “تعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك”، بحسب مسؤول كويتي.

ونهاية تموز/يوليو الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن بلاده تدرس مقترحات أمريكية لاقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الاوسط بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزف فوتيل قام بجولة في المنطقة الأسبوع الماضي، زار خلالها دولًا خليجية، وكذلك عدن في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفًا عسكريًا في مواجهة المتمردين المدعومين من إيران.