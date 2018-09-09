تطورات جديدة في قضية الطلبة الضباط المتوفين بالكويت

تقدم المحامي الكويتي حمود العويد، الموكل عن عائلة الطالب ضابط المتوفى فالح العازمي، ببلاغ إلى النائب العام؛ يتهم فيه الكلية العسكرية باستعمال القسوة والقتل ضد العازمي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب “المجلس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

المحامي حمود العويد وكيلاً عن الطالب ضابط المتوفي فالح العازمي: التهمة التي تقدمت بها للنائب العام هي استعمال قسوة وقتل ضده في الكلية العسكرية. pic.twitter.com/e6KuCMo3AA — المجلس (@Almajlliss) September 9, 2018

وكان والد الطالب ضابط العازمي قد دحض ما وصفها بـ”الافتراءات”، بأن ابنه قد دخل بالواسطة.

وقال في مقطع فيديو نشره حساب “المجلس”، معلقًا على الحالة الصحية لابنه، إن “حالتهم الصحية ممتازة، وأطالب بمحاكمة عادلة ضد من تسبب بقتل أبنائنا”.

فيديو / والد الطالب ضابط المتوفى فالح العازمي يدحض الافتراءات: لم يدخل أبنائنا بالواسطة وحالتهم الصحية ممتازة وأطالب بمحاكمه عادلة ضد من تسبب بقتل أبنائنا .. ونشكر الشيخ ناصر صباح الاحمد الذي قطع رحلة علاجه لتعزيتنا.#السوارج_العازمي pic.twitter.com/ZCTf2xOc2T — المجلس (@Almajlliss) September 2, 2018

وكان عدد من الطلاب الضباط في الكلية العسكرية قد لقوا حتفهم في حوادث متفرقة أثناء التدريب، وأرجع البعض حوادث الوفاة إلى قسوة التدريبات، وإلى الوقوف مدة طويلة تحت أشعة الشمس الحارة.