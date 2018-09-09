تطورات جديدة في قضية الطلبة الضباط المتوفين بالكويت

تطورات جديدة في قضية الطلبة الضباط المتوفين بالكويت

والد الطالب ضابط المتوفى فالح العازمي، ينفي أن يكون ابنه قد التحق بالكلية العسكرية عن طريق "الواسطة".

المصدر: فريق التحرير

تقدم المحامي الكويتي حمود العويد، الموكل عن عائلة الطالب ضابط المتوفى فالح العازمي، ببلاغ  إلى النائب العام؛ يتهم فيه الكلية العسكرية باستعمال القسوة والقتل ضد العازمي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب “المجلس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان والد الطالب ضابط العازمي قد دحض ما وصفها بـ”الافتراءات”، بأن ابنه قد دخل بالواسطة.

وقال في مقطع فيديو نشره حساب “المجلس”، معلقًا على الحالة الصحية لابنه، إن “حالتهم الصحية ممتازة، وأطالب بمحاكمة عادلة ضد من تسبب بقتل أبنائنا”.

وكان عدد من الطلاب الضباط في الكلية العسكرية قد لقوا حتفهم في حوادث متفرقة أثناء التدريب، وأرجع البعض حوادث الوفاة إلى قسوة التدريبات، وإلى الوقوف مدة طويلة تحت أشعة الشمس الحارة.

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