اختفاء الكويتي فالح جمعان العازمي بظروف غامضة في إيران (صور وفيديو)

قال شقيق رحالة كويتي لوسائل إعلام محلية، إن أخاه فالح جمعان العازمي، اختفى أمس في إيران في ظروف غامضة بعد أن قطع مسافات طويلة عبر عدة دول، مطالبًا وزارة الخارجية الكويتية بالتدخل لكشف مصيره.

وكشف نايف العازمي ، شقيق الرحالة فالح، أن شقيقه كان يخوض غمار رحلة سياحية بسيارته ومر بعدة دول أوروبية، توجه بعدها إلى تركيا، ومن ثم إلى إيران.

لكنه ما إن وصل إلى إيران في طريقه عائدًا إلى بلاده حتى اختفى في ظروف غامضة.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من البلدين عن ظروق وحقيقة أسباب اختفاء الرحالة العازمي بالرغم من المطالب الواسعة لمدونين كويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن مصيره.

حملة تضامنية

وأطلق ناشطون كويتيون عبر “تويتر” الوسم “#بو_يمعة_مفقود_في_ايران”، تضامنًا مع عائلة العازمي، مطالبين السلطات الكويتية بالكشف عن مصيره.

وكتب نواف العازمي عبر حسابه في موقع “تويتر” “السفارة الكويتية أتمنى أن تتحرك وتفرحنا بخبر عن بويمعه ،والله يرده سالم غانم للكويت بإذن الله”.

وطالب النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، عادل الدمخي عبر حسابه في موقع “تويتر”، بالتدخل في القضية، قائلًا”على وزارة الخارجية بذل الوسع في البحث عن ابن الكويت المفقود في الأراضي الإيرانية #بويمعه_مفقود_في_إيران”.

وقال المغرد فهد طلق الهيم، وهو أحد أقرباء العازمي، “دخل ابن خالتي فالح جمعان العازمي الأراضي الإيرانية ،ثم انقطعت أخباره فأرجو من الإخوة التفاعل مع قضيتنا”.

وغرد الناشط عبد الرحمن الناصر، “كلنا أمل بتحرك دبلوماسي سريع ؛لاسترجاع الشاب الكويتي، وكلنا أمل بمشاركة كبيرة من أهل الخليج بالوسم #بويمعه_مفقود_في_إيران”.

وبث ناشطون مقطع فيديو عبر تويتر، قالوا بأنه آخر فيديو للرحالة العازمي، حيث ظهر بسيارته أثناء عبوره لأحد المعابر الحدودية على ما يبدو، قبل أن يتوقف ليجيب عن سؤال طرحه عليه مصور الفيديو حول وجهته التي قدم منها.