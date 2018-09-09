أمير قطر السابق حمد بن خليفة: ما أخاف من موزة (فيديو)

لاقى مقطع فيديو لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني تداولًا كبيرًا بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو حمد بن خليفة وهو يقول مبتسمًا لشخص جالس بجانبه،: “حتى هذه اللحظة ما أخاف من موزة”.

وصور الفيديو الخميس الماضي في لندن خلال زيارة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني لخجيم بن عايض آل عذبه وفقًا لنشطاء قطريين.

وأثار المقطع الكثير من السخرية التي ساقها نشطاء التواصل الاجتماعي، الذين يرون أن موزة امرأة ذات شخصية قوية، تجيد السيطرة على قصر الحكم، وعلى ابنها الأمير تميم، مثلما أجادت السيطرة على زوجها، موضحين أن نفي أمير قطر هذه السيطرة يحمل دليلًا على حدوثها.

وأطلق روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وسم (#حمد_مايخاف_من_موزة ) في معرض تعليقاتهم الساخرة على المقطع.

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