ضاحي خلفان: شيعة البصرة يدوسون العلم الإيراني وسنة قطر يقبلونه

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان إن “شيعة البصرة يدوسون العلم الإيراني وسنة قطر يقبلونه”، مضيفًا “فأي الفريقين ينتمي للعروبة”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الفريق خلفان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

شيعة البصرة يدوسون العلم الايراني وسنة قطر يقبلونه .

فأي الفريقين ينتمي للعروبة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 8, 2018

وتأتي التغريدة على ما يبدو تعليقًا على الاحتجاجات المندلعة في محافظة البصرة جنوب العراق، حيث أقدم المتظاهرون يوم أمس على إشعال النيران بالقنصلية الإيرانية في البصرة، في وقت تتقارب فيه العلاقات بين قطر السنية مع إيران الشيعية.

يذكر أن غالبية سكان البصرة ينتمون للطائفة الشيعية، بينما معظم القطريين سنة وأظهرت استطلاعات رأي رفضهم تقارب بلادهم مع طهران الساعية لبسط نفوذها في المنطقة.