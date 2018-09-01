ضاحي خلفان: جدي باني أكبر بيوت الدوحة وهو قبل آل ثاني بـ133 سنة

نشر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان سلسلة تغريدات عبر موقع “تويتر”، أكد فيها وجود أملاك لجده في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرًا إلى أن جده سكن تلك المنطقة قبل آل ثاني بـ133 سنة.

وقال خلفان في تغريدة تضمنت صورة لموقع جغرافي بالدوحة، إن “في هذا الموقع يقع منزل جدي الذي بناه في الدوحة سنة 1717 ميلادي قبل حكم آل ثاني عام 1850 م لأي أن جدي تميم الكبير كان قبل آل ثاني في قطر بـ133 سنة” لافتًا إلى أن الدوحة كانت تحت حكم مشيخة أبو ظبي.

وأردف قائلًا: “بيت جدي تميم بيرجع آجلًا أو عاجلًا”، في إشارة منه إلى أحقيته وأسرته في البيت الذي بني في الدوحة.

وأكد خلفان وجود وثيقة تثبت أحقية أسرته في البيت الذي بناه جده في الدوحة، إذ قال “جدي ذكي الوثيقة والرسمة خلفها علينا… موجودة”، مضيفًا “منذ أكثر من 300 عام نحن أهل قطر..وآل ثاني كانوا في الأحواز.. عند عيال عمهم”.

ونقل خلفان عن مذكرات جده بأن بني هاجر وآل مرة قبل آل ثاني في قطر، مشددًا بأنه لن يتنازل عن بيت جده في الدوحة، قائلًا: “الآن لا تخلونا نطالب بكل أملاكنا تراها بتوصل نصف قطر تقريبًا.. فقط نريد بيت الجد على الأقل هذا ما لا يمكن أن أنتازل عنه أنا”.

وأضاف “الوثائق البريطانية خير شاهد.. كثر من الناس في الدوحة كانوا في أكواخ… جدي بأني أكبر بيوت الدوحة.. البيت العود”.