سفارة الإمارات في بغداد ترد على فبركات صحيفة الأخبار اللبنانية

فندت السفارة الإماراتية لدى بغداد، ما جاء في تقرير نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الأربعاء، وحمل عنوان “السوبر سفير في بغداد.. على خطى السبهان!”.

وقالت السفارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الخميس: “نشرت صحيفة الأخبار في عددها رقم 3551 الصادر يوم الأربعاء تقريرًا تضمن الفبركات والأضاليل نفسها التي عودتنا عليها الصحيفة اللبنانية في إطار دورها الإعلامي الذي يفتقر إلى الصدق والمصداقية في نقل الأخبار والمواضيع وفق توجه واضح الأهداف والنوايا كما الجهات الممولة والتي تم توثيق دعمها للتطرف والإرهاب والترويج له عبر منصاتها الإعلامية”.

وأضاف البيان أن “الاستمرار بنشر الأخبار الكاذبة ضمن ما يسمى ملف الإمارات ليكس لن يكون إلا دافعًا جديدًا للاستمرار على نفس النهج والسياسة التي يحاربها كثر عبر كافة الوسائل غير المشروعة ومنها ضخ الأموال لإثارة الشبهات وهذا يدخل ضمن التحركات القطرية واستغلالها الساحة اللبنانية من أجل تحقيق الاستهداف في بلد مفتوح إعلاميًا”.

وجددت السفارة تأكيدها على أن “سعي قطر عبر أدواتها الإعلامية ومنها صحيفة الأخبار للتعرض لدولة الإمارات يعبر عن سياستها المأزومة بعدما اتضح دعم الدوحة للتطرف والتكفير وتوفير البيئة المناسبة عبر احتضان الجماعات الإرهابية”.

وأكد البيان أن “ما ينشر لن يثنينا عن متابعة الدور الدبلوماسي الذي نقوم به وحاولت الصحيفة اللبنانية تشويهه في بيروت وواشنطن والخرطوم ومسقط والرباط واليوم في بغداد خدمة لمصالح أطراف معروف ولاؤها وغاياتها”.