البحرين تقرر إيقاف إصدار تأشيرات دخول القطريين لأراضيها

قررت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين، لكنها استثنت من قرارها الطلبة القطريين الدارسين بالمملكة، وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، بحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية: “إنه استنادًا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، الصادر بتاريخ الـ 5 من يونيو 2017، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، تعلن الوزارة أنه ونتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد تقرر إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين”.

وأكدت الوزارة أن الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، إذ يبقى امتدادًا طبيعيًا وأصيلًا “لإخوانه” في مملكة البحرين ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين جرّاء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي.