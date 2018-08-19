ملثم في البحرين يحرق 3 سيارات لأقاربه بالمولوتوف (صورة)

ألقت أجهزة أمن البحرين القبض على متهم بحرق 3 سيارات مملوكة لأسرة واحدة في منطقة عراد إثر خلافات شخصية بينهم، وفق صحيفة أخبار الخليج.

وقالت وزارة الداخلية على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم القبض على شخص (28 عامًا) بعد أن حرق 3 سيارات عمدًا تخص شخصًا آخر وأفرادًا من عائلته، كانت متوقفة قرب منزل الأسرة بمنطقة عراد.

وأضافت الوزارة أن التحقيقات مع المتهم لا زالت جارية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بإقدام شخص على إشعال النار في 3 سيارات تخص أسرة واحدة في منطقة “عراد فجر” عن طريق عبوات المولوتوف.

وأظهرت كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث قيام شخص ملثم بإلقاء العبوات الحارقة على السيارات المتوقفة أمام أحد المنازل، ثم لاذ بالفرار.

وانتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الفنية، وبإجراء التحقيقات اللازمة تم القبض على المتهم.