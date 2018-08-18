قطر تستورد ألف خروف من سوريا

قال رئيس العمليات في شركة “ودام” القطرية، محمد عبد الهادي الهاجري، إنه تم استيراد خراف سورية المنشأ لتضحية العيد.

وأوضح الهاجري أن آخر دفعة من الخراف السورية وصلت، يوم الخميس، ليتم تسليمها لمخازن “ودام” خلال الساعات القادمة؛ من أجل عرضها في أسواق الأضاحي المدعمة.

ومن المنتظر أن توفر شركة “ودام” 12500 خروف منها 1000 خروف سوري المنشأ، على أن تتراوح أسعار الخراف ما بين 1200 ريال للوطني و1100 للسوري.

وستتم عملية بيع الأضاحي المدعمة للمواطنين حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بمعدل خروف لكل فرد، بشرط إبراز بطاقته الشخصية وأن يتعدى عمر المشتري 18 عامًا، بحسب ما ذكره موقع “روسيا اليوم”.