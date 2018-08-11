السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن غرة شهر ذي الحجة، ستكون غدًا الأحد؛ بناء على شهادة عدد من الشهود العدول، قالوا إنهم رأوا “هلال الشهر” مساء اليوم السبت.

وبناء على إعلان المحكمة السعودية، فإن الوقوف بعرفة، يوم الإثنين، التاسع من ذي الحجة الموافق للعشرين من شهر أغسطس/ آب، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء، اليوم الذي يليه.

ومن شأن معرفة اليوم الأول من ذي الحجة أن تحدّد الأيام التي يؤدي فيها الحجاج مناسك الحج، والتي تبدأ في الثامن من ذي الحجة.

والمحكمة العليا، هي الجهة المختصة بتلقي شهادة الشهود وإقرار الرؤية من عدمها.