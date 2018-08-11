لأول مرة منذ 2015.. الكويت تسمح بإقامة صلاة العيد في الساحات

قالت الكويت، اليوم السبت، إنها ستسمح بإقامة صلاة العيد في الساحات، بعد توقف استمر منذ حزيران/ يونيو 2015، لدواعٍ أمنية، على خلفية تفجير استهدف مسجد “الإمام الصادق” في العاصمة.

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فريد عمادي أن الوزارة “خصصت 16 مركزًا وساحة تتبع هيئتي الشباب والرياضة، لإقامة صلاة عيد الأضحى (في 21 آب/ أغسطس الجاري)، في محافظات البلاد الست”.

وقال إن الأوقاف “حريصة على إحياء سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، في أداء صلاة العيد بمصليات (ساحات مفتوحة)” مضيفًا:”لدواعٍ أمنية تم منع هذه المصليات لصعوبة ضبط المداخل والمخارج، ما قد يعرّض حياة المصلين للخطر”.

وأكد أن الوزارة تقدمت بالعديد من الأفكار والمقترحات لوزارة الداخلية من أجل التغلب على التحديات الأمنية التي يفرضها أداء الصلاة في أماكن مفتوحة، مثمنًا التعاون بين جميع الوزارات المعنية بتوفير حلول عملية.

يشار إلى السعودية أعلنت اليوم السبت أن غدًا الأحد هو أو أيام شهر ذي الحجة (بالتقويم الهجري)، ليكون بذلك أول أيام عيد الأضحى الإثنين 21 آب/أغسطس الجاري، ويستمر أربعة أيام.