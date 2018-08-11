الكويت.. 6 إصابات خلال مشاجرة جماعية بالسكاكين والحجارة

أظهر مقطع فيديو بثه نشطاء كويتيون، مجموعة من الشبان خلال مشاجرة عنيفة، استُخدمت فيها السكاكين، والحجارة، وخلّفت عددًا من المصابين، الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وما إن تم تداول المقطع حتى توجّهت الأجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة، وهي منطقة “لؤلؤة الخيران” في محافظة الأحمدي، حيث تم ضبط المتشاجرين، وهم 18 شخصًا، وإسعاف المصابين إلى المستشفى، وفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية.

وكشف بيان لوزارة الداخلية، أن “بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات الأحمدي يفيد بوجود مشاجرة فجر اليوم، انتقلت على إثره قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن المشاجرة نشبت بين 18 شخصًا، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص”.

وأضاف البيان، أن “القوة الأمنية تمكنت من ضبط الأشخاص المتشاجرين، وإحالتهم إلى مخفر النويصيب، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى العدان لإحضار التقارير الطبية لإحالتهم إلى الجهة المختصة للتحقيق معهم، وتسجيل قضية”.