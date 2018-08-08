السعودية تجدد “الترحيب” بقدوم الحجاج القطريين حتى لو لم يسجلوا إلكترونيًا

جددت السلطات السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريّين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، حتى لو لم يتم تسجيلهم إلكترونيًا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ” واس”.

ونقلت الوكالة عن وزارة الحج والعمرة أنه و”رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج فإنه بإمكانهم استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة”.

وأشارت إلى أن قدوم الحجاج القطريين يكون عن “طريق أيٍّ من شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وأنه بإمكان القطريين المقيمين في المملكة إقامة نظامية تسجيل طلباتهم لأداء مناسك الحج من داخل المملكة في الرابط الذي خصصته الوزارة للأشقاء القطريين”.