بعد حفل صلالة.. عيضة المنهالي يوجه رسالة للعمانيين

وجّه الفنان الإماراتي، عيضة المنهالي، رسالة إلى جمهوره في سلطنة عمان أعرب خلالها عن محبته لهم، وذلك بعد يوم من اقتحام عدد من الحضور للحفل الذي أحياه المنهالي ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.

ونشر المنهالي صورة له على حسابه الشخصي بـ”سناب شات” وهو يشير بثلاثة أصابع وهي حركة فسرها الناشطون على أنها تعني “أحبكم بالثلاث” وجهها إلى جمهوره العماني.

وكان رجال الأمن في مدينة صلالة قد اضطروا إلى التدخل ووقف حفل عيضة المنهالي بعض الوقت بعد اقتحام الجمهور للمسرح على أمل التقاط صور مع الفنان الإماراتي.

وتباينت آراء ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي حول ما حدث، إذ برر بعضهم ذلك بالحضور الجماهيري الكثيف لحفل الفنان المنهالي والذي وصل، بحسبهم إلى “قرابة 5 آلاف شخص داخل الصالة، وتجمهر ما يقارب العدد نفسه خارج المسرح”.

وأرجع آخرون ما حدث إلى ضعف التنظيم، وانتقد آخرون تصرف الجمهور واصفين إياه بـ”المخيّب”.