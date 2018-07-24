هذا ما حل بالفتاة السعودية التي احتضنت ماجد المهندس في حفله بالطائف

أعلنت النيابة العامة بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية عن إحالتها الفتاة التي أقدمت على احتضان الفنان العراقي ماجد المهندس خلال حفل أحياه بسوق عكاظ، إلى المحكمة الجزائية لبدء إجراءات التقاضي بتهمة التحرش الموجهة إليها.

واعترفت الفتاة باحتضانها المهندس بإرادتها، وذلك بعد رهان على ما يبدو بين صديقاتها على قدرتها على فعل ذلك، وقد أعدت النيابة العامة لائحة الدعوى بعد انتهاء التحقيق معها، بحسب صحيفة “المدينة”.

وطالبت النيابة في لائحة الدعوى بتطبيق عقوبة التحرش على الفتاة، المقررة بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (26,666 دولار) أو بإحدى العقوبتين، مبينة أن سلوك الفتاة أثار موجة من الاستنكار كونه مسيئاً لقيم المجتمع.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو، خلال حفل ماجد المهندس، يوثق لحظة اقتحام فتاة منقبة منصة مسرح مهرجان سوق عكاظ في الطائف واحتضانها الفنان العراقي. الأمر الذي أثار سجالاً واسعًا بين ناشطين في المملكة.

وإثر موجة الغضب، تم استدعاء الفتاة لاحقًا من قبل الجهات الأمنية، حيث تم تصنيف ما فعلته في إطار “التحرش برجل”.