أنقرة تعلق على أنباء قتل ضابط تركي لآخر قطري في الدوحة

علقت السلطات التركية على الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بشأن مقتل ضابط قطري على يد آخر من القوات التركية في قطر.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، نقلًا عن مصادر عسكرية تركية، إنَّ هذه الأنباء غير صحيحة.

وكانت مواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء حول قيام ضابط تركي بإطلاق النار على ضابط قطري؛ ما أدى إلى مقتله على الفور، وهو ما نفته المصادر التركية.

وذكرت المواقع والحسابات أن الضابط القطري المقتول هو نائب قائد قوات لخويا، اللواء محمد بن عبد العزيز بن ناصر العطية.