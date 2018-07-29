قرقاش  يكشف سرّ صمود مجلس التعاون الخليجي في الأزمة القطرية (فيديو)

كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، “سرّ” صمود مجلس التعاون الخليجي في الأزمة القطرية.

جاء ذلك في كلمة لعضو مجلس الوزراء الإماراتي، في مركز “بوليسي إكستشينج” للأبحاث السياسية في العاصمة البريطانية لندن.

وردًا على سؤال حول كيفية صمود مجلس التعاون في وجه أزمة قطر، قال قرقاش: “أنا متفائل بخصوص مجلس التعاون، وأعتقد أن نجاحه الرئيسي على مدى 30 عامًا، لم يكن في تحقيق التناغم السياسي، بل في السوق المشترك”.

وأوضح أن “السوق المشترك قائم على تدفق البضائع وحرية التجارة مما ساعد جميع الأعضاء، واعتقد أنه سبب صمود المجلس في وجه أزمة قطر، وعلى القيادة القطرية أن تدرك ذلك”.

وأضاف الوزير الإماراتي، أنه “بالنظر إلى ما حققه مجلس التعاون، سنجد الإنجازات الأمنية السياسية في القاع، تعلوها الأمور الأهم من تحرك وشراء وبيع وتجارة الأفراد والشركات وما إلى ذلك”، موضحًا أن إنجازات المجلس تتجاوز الأهداف السياسية.

وبين أنه “شخصيًا أشعر بأن العديد الإنجازات الاقتصادية، التي تمس الأفراد على مستوى شخصي هي أساس مجلس التعاون، ولهذا أنا واثق من أن مجلس التعاون سيتعافى، لأن الإنجازات السياسية لم تكن المصدر الرئيسي لقوة المجلس، رغم تحقيقه بعض الإنجازات في هذا المجال”.

وأشار قرقاش إلى أن اتفاقيات السعودية الثنائية تدعم المسار المتعدد، دون أي تناقضات، وذلك ردًا على سؤال حول الاتفاقات الثنائية.

وأعترف الوزير الإماراتي أن “هذه (الأزمة القطرية) تُعد أكثر الأزمات التي واجهت مجلس التعاون جديًا”، مؤكدًا “أن التجارة والاقتصاد هما الدعامة الرئيسية للمجلس”.