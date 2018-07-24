مسؤول أمريكي: نسعى إلى عقد قمة خليجية – أمريكية قبل نهاية العام لحل أزمة قطر

أكد القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة، راين كليها اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ستكثّف جهودها خلال الأشهر المقبلة لضمان إنهاء الأزمة في الخليج، خلال قمة خليجية أمريكية تعقد قبل نهاية العام.

وقال كليها في مؤتمر صحفي في الدوحة: “نريد أن نصل إلى قمة يحضرها جميع قادة الدول الخليجية”، مضيفًا: “ربما يكون ذلك في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضاف: “سيكون هناك عمل مكثّف من قبلنا مع كل بلد مشارك، لإيجاد زخم من أجل أن نحقق نجاحًا كبيرًا في القمة، عندما يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل زعماء الدول للحضور”، وفق فرانس برس.

وقطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، مطالبين الدوحة بالتوقف عن التحريض ودعم الجماعات المصنفة إرهابية.

ونهاية أيار/مايو، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الذي تولت بلاده وساطة بين أطراف الأزمة، أن القمة المقترحة التي لم يحدد مكانها “ستكون فرصة لوضع حد لهذه الأزمة”.