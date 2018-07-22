الحقيقة التي أغفلها إعلام الدوحة بشأن سياسي بريطاني ينصح بلاده بالتعلم من قطر

تداول الإعلام القطري بعناوين مختلفة مقال رأي نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، يدعو فيه كاتبه بريطانيا للاستفادة في خروجها من الاتحاد الأوروبي، من تجربة قطر في مواجهة ما أسماه “الحصار”.

العناوين القطرية تفاوتت بين “الإندبندنت تدعو بريطانيا للاستفادة من حصار قطر“، كما جاء بصحيفة الشرق القطرية، وقناة الجزيرة التي نوعت التعابير عبر منصاتها المتعددة ما بين “الإندبندنت: بريطانيا يمكنها الاستفادة من تعامل قطر مع الحصار” و “سياسي بريطاني: يمكننا التعلم من قطر في حصارها”.

⭕️ الإندبندنت تدعو بريطانيا للاستفادة من حصار قطر طالع التفاصيل ⬅️ https://t.co/0WoiVZWh49 pic.twitter.com/jmBa1kmj4M — بوابة الشرق (@alsharq_portal) July 21, 2018

نائب بريطاني: رغم اختلافهما، يمكن لـ #بريطانيا أن تستفيد من تجربة #قطر في تعاملها مع الحصار لمواجهة مشاكل خروجها من الاتحاد الأوروبي https://t.co/PaIm9eM01s — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 21, 2018

وفي كل ما ذهبت إليه وسائل الإعلام القطرية، لم ترد مطلقًا إشارة إلى ما نبه له متابعون كثر من أن كاتب المقال يدعى ارا دارزي، وهو مرتبط على نحو وثيق بقطر، فهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي لما يسمى “مؤتمر القمة العالمي للابتكار في مجال الصحة” (WISH) التابع لقطر.

وسبق لأمير قطر أن قدم تكريمًا لدارزي بمنحه وسام “الاستقلال” أعلى وسام قطري يمكن منحه لأجنبي.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على نهج قطر في ترتيب المقالات والتسريبات؛ لاستغلال أسماء رنانة في الإعلام الغربي لمهاجمة الخصوم أو تلميع السلطات القطرية.

وأثار ما نقله الإعلام القطري سخرية النشطاء، حيث أعادوا تقييم التجربة القطرية على طريقتهم الخاصة، فقال مغرد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه في حال قلدت بريطانيا التجربة القطرية فإن الإنجليز سيتذوقون طعم لبن “الحمير:”، فيما قال آخر، إن على بريطانيا التعاقد فورًا مع تركيا وإيران من أجل استيراد الأغذية منتهية الصلاحية.