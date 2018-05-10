قرقاش: كما استلمنا اليمن جريحًا سيسلمه التحالف لشعبه معافًى

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن الإمارات ستعمل ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على استعادة اليمن، وكما استلمت اليمن جريحًا، سيسلمه التحالف لشعبه معافًى، وقويًا يقرر مواطنوه شكل دولتهم ومستقبلهم.

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صباح اليوم الثلاثاء أن “دولة الإمارات لم تكن يوما إلا مع اليمن وشعبه، وهذا ما رسخه فينا الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وجهودنا منذ استقلال الإمارات ومؤخرا ضمن التحالف العربي ماهي إلا شاهد على ذلك”.

واستغرب الوزير الإماراتي أنه “مع التقدم الكبير على المسار العسكري والضغط الدولي في المسار السياسي وتضعضع جبهة العدو”، هناك “من يروج أن للإمارات أطماعًا في اليمن، وكأنه يسعى إلى مواجهات هامشية تعرقل ما يتحقق على الأرض”.

ودعا الجميع لليقظة “من الذين يسعون إلى تقويض الجهود، وهمهم الحفاظ على مصالحهم الشخصية والحزبية، فأيام التمرد الحوثي معدودة وهزيمة التمرد هو هدفنا الأسمى ويبقى اليمن بكل ترابه لشعبه، حرًا أبيًّا”.

وتابع “علينا أن ننتبه، وفي هذا المفترق الحرج، ونحن نرى الانتصار تلو الانتصار في الميدان، والضغوط الدولية في المسار السياسي، وتضعضع التمرد الحوثي، من المزايدين والحزبيين القلقين على حصصهم وتجار الأزمات والحروب”.

وخلص قرقاش إلى أن “دماء شهدائنا الطاهرة والتي قدمتها الإمارات ضمن التحالف العربي في حرب التحرير والاستقرار، دليل التزام باليمن وشعبه وبالاستقرار الإقليمي، تضحيات ساهمت في دحر الحوثي ومنعت انتصاره”.

وتجاهد أطراف في الحكومة الشرعية محسوبة على حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين منذ أيام لتشويه دور الإمارات في اليمن، وخاصة وجود قوات البلاد في جزيرة سقطرى.