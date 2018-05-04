قرقاش: اكتشفوا جزيرة سقطرى مؤخرًا للطعن في التحالف والإمارات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن بلاده لديها علاقات تاريخية مع جزيرة سقطرى اليمنية وأهلها، مؤكدًا مواصلة الدعم لليمن في محنته التي تسببت فيها ميليشيات الحوثيين.

وأوضح قرقاش أن بعض الأطراف (لم يسمها) اكتشفت جزيرة سقطرى اليمنية مؤخرًا من باب الطعن في التحالف العربي ودولة الإمارات.

وقال الوزير الإماراتي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”:”اكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرًا من باب الطعن في التحالف العربي والإمارات، لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثيون سندعمهم في استقرارهم، وطبابتهم، وتعليمهم، ومعيشتهم”.