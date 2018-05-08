رئيس ولاية غوبالاند يدعو الحكومة الصومالية إلى مراجعة موقفها من الإمارات

أكد رئيس ولاية غوبالاند أحمد مدوبي حاجة الصومال إلى استمرار علاقته الطيبة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيًا الحكومة الفيدرالية إلى مراجعة موقفها من الإمارات.

وذكرت قناة “يونيفريسل” المحلية، أن مدوبي طالب الحكومة باتخاذ موقف واضح من الأزمة الخليجية، وأشاد بدعم الإمارات لولايته.

واعتبر مدوبي أن الحكومة الفيدرالية الصومالية التى يترأسها حسن علي خيري قررت التحالف مع دولة قطر، وهو ما يتنافى مع موقفها السابق حيال الأزمة القطرية الخليجية، بينما فضلت الولايات الصومالية تأييد موقف السعودية والإمارات.

وقال مدوبي، إنه ليس من مصلحة الصومال أن تكون ضد دول الخليج -خاصة السعودية والإمارات- التى ارتبطت بعلاقات تاريخية وثيقة وقوية مع الصومال قائمة على المحبة، وتعززها روابط المصير المشترك والمصالح المشتركة بين البلدان، مضيفا أنه في المقابل “لم نر أو نسمع من قبل دور قطر في الصومال”.

ودعا مدوبي الحكومة الفيدرالية إلى عدم نكران جميل الإمارات معتبرًا أن دورها كان واضحًا إذ نفذت مشاريع إنمائية وإغاثية وطبية ودربت قوات صومالية ودفعت رواتبها شهريًا منذ 2014.