جنود الصومال يقتتلون في مقديشو بعد خروج الإمارات

قال جنود وسكان إن جنودًا من الجيش الصومالي تبادلوا إطلاق النار في العاصمة مقديشو اليوم الإثنين مع محاولة مجموعة منهم اقتحام مركز تدريب كانت تستخدمه الإمارات قبل أن تنهي برنامج تدريب هناك بحسب وكالة رويترز.

ويعد الاشتباك مؤشرًا على صعوبة إعادة تشكيل قوات أمن متحدة في البلد الذي انهارت سلطته المركزية في عام 1991 وفي وقت تواجه فيه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي، التي جرى انتخابها العام الماضي، تحديات كبيرة.

ودرّبت الإمارات مئات الجنود الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد تدعمه البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي لهزيمة إسلاميين متشددين وتأمين البلاد من أجل الحكومة التي تحظى بدعم دولي.

وأنهت الدولة الخليجية برنامجها التدريبي في الصومال هذا الشهر ردًا على مصادرة قوات الأمن الصومالية ملايين الدولارات واحتجازها طائرة إماراتية لفترة وجيزة.

وقال أحمد نور، وهو أحد الجنود الذين تلقوا تدريبًا في إطار البرنامج الذي لم يكتمل، لرويترز “هاجمتنا بعض قوات الجيش الصومالي في القاعدة وأرادوا نهبها لكننا صددنا هجومها.

وقال صحفي من “رويترز” في المكان إن حرس القصر الرئاسي أمّن القاعدة بعد إطلاق نار متقطع استمر 90 دقيقة.

وقال جندي آخر تلقى التدريب الإماراتي ويُدعى عبد الرحمن عبد الله إن بعض الجنود الذين تلقوا التدريب فرّوا، وأضاف بقوله “قفز أكثر زملائي من فوق الجدار وفرّوا ومعهم أسلحتهم، ترك آخرون أسلحتهم وهربوا لذا اضطررت (للفرار) أيضًا”.

وقال سكان في المنطقة إنهم رأوا جنودًا درّبتهم الإمارات وهم يتخلّصون من زيهم العسكري ويفرّون من المنشأة في عربات صغيرة تسير على ثلاث عجلات ومعهم أسلحتهم.

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن محلل أمني قوله إن توقف برنامج التدريب الإماراتي قد يسبب عدم استقرار للصومال.

وأضاف أن “قيمة القوات التي تدرّبها الإمارات كانت مزدوجة، حيث كانت مدربة بشكل جيد والأهم من ذلك أنها كانت تحصل على رواتبها في موعدها، بخلاف قطاعات أخرى في قوات الأمن”.