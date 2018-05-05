الإمارات تقرر صرف راتب إضافي لجميع موظفي الحكومة‎ ومتقاعديها

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، صرف راتب شهر لكافة موظفي الحكومة ومتقاعديها والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، “أمر بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين، ولكافة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية تبلغ مليارًا وستمئة مليون درهم”.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي “احتفاء بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تصادف 6 مايو 2018”.

وبالمناسبة نفسها أمر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصرف راتب شهر أساسي إضافي، لكافة موظفي حكومة دبي من مدنيين وعسكريين، بالإضافة للمتقاعدين، بحد أعلى 50 ألف درهم لكل مستفيد وحد أدنى 5 آلاف درهم.

هذا وأمر ولي عهد دبي بإدراج المستفيدين من الضمان والإعانة الاجتماعية، التي تقدمها حكومة دبي ضمن قائمة المستفيدين من القرار بصرف إعانة شهر إضافي لهم.