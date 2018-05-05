هاني بن بريك يكشف عن إحباط التحالف مخططًا إخوانيًا في عدن

كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، عن مخطط أحبطته قوات التحالف العربي، الداعم للشرعية في اليمن، يستهدف العاصمة المؤقتة عدن؛ بهدف إسقاطها في مستنقع الفوضى.

وقال بن بريك، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن “مخطط الإخوان المسلمين في اليمن كان يقضي بتسليم مطار عدن الدولي لرجالهم وإخلائه من أي تواجد لقوات التحالف، وبعدها يتم إرسال الإرهابيين العرب والعجم من سوريا عبر دولة حليفة للإخوان، إلى عدن، لتسقط عدن في الفوضى”.

وأشار إلى أن قوات التحالف العربي “أفشلت هذا المخطط، من خلال تواجد عناصرها في مطار عدن وكذلك مطار الريان، بمحافظة حضرموت، ومراقبة المسافرين”.

كان مخطط الإخونج تسليم مطار عدن لرجالهم وإخلاؤه من أي تواجد لقوات التحالف وبعدها يتم إرسال الإرهابيين العرب والعجم من سوريا عبر دولة حليفة للإخونج إلى عدن لتسقط عدن في الفوضى وهذا ما تم إفشاله بإصرار التحالف على وجود قواته في مطار عدن وكذا الريان ومراقبة المسافرين لإفشال المخطط. — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) May 5, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى، أن دولة قطر “طُردت من قوات التحالف العربي وتركت ذراعها، حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمين)، يمكرون بالتحالف وينفذون مخططاتها”.

وتابع: “في نظري الإخوان المسلمون أشد ضررًا على التحالف من قطر بل من الحوثي، فالإخوان على طريقة تقسيم الأدوار التي يتقنونها سيخدمون الحوثي، وعندما أقول هذا فإني أفرق بين أتباع للإخونج مخدوعين وبين قادة معجونين بالخبث”.