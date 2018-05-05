“الإمارات سند سقطرى”.. هكذا رد المعلقون على المزاعم ضد التحالف في اليمن

انبرى العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي لتفنيد الإشاعات التي شنت خلال الفترة الأخيرة ضد دور دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، وخصوصًا في جزيرة سقطرى.

ودشن ناشطون على موقع تويتر وسمًا تحت عنوان #الإمارات_سند_سقطرى سرعان ما تبوأ مرتبة متقدمة في قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً وسط سيل من التغريدات تبين طبيعة دور أبوظبي الحقيقي في سقطرى والأعمال التي قامت وتقوم بها لمصلحة سكان الجزيرة، في إطار جهود التحالف العربي بقيادة السعودية لتطبيع الحياة في المناطق المحررة.

وكتب المغرد السعودي المعروف بن هباس: “تعددت الأكاذيب التي تُنشر ضد دولة الإمارات في #اليمن، ولن تكون الاتهامات الأخيرة حول سقطرى آخرها، فالمراد ليس الإمارات بل التحالف العربي الذي أعاد اليمن إلى محيطه العربي وقطع الأيادي الإيرانية الخبيثة من حوثيين وإصلاحيين! #الإمارات_سند_سقطرى.”

تعددت الأكاذيب التي تُنشر ضد دولة الإمارات في #اليمن، ولن تكون الاتهامات الاخيرة حول سقطرى آخرها فالمراد ليس الإمارات بل التحالف العربي الذي أعاد اليمن الى محيطه العربي وقطع الايادي الايرانية الخبيثة من حوثيين وإصلاحيين! #الامارات_سند_سقطرى — بن هباس ???????? (@5a1di) May 4, 2018

ونشر الناشط اليمني عمار الحميقاني تسجيلاً لمكالمة صوتية لمحافظ سقطرى الأسبق اللواء أحمد عبدالله السقطري قال إنها “تفضح مزاعم إعلام تنظيم الحمدين والحوثي والإخوان المضلل للحقائق حول احتلال الإمارات لجزيرة سقطرى”.

مكالمة صوتية لمحافظ سقطرى الأسبق اللواء أحمد عبدالله السقطري مع الناشط السياسي أصيل فدعق تفضح مزاعم إعلام تنظيم الحمدين والحوثي والإخوان المضلل للحقائق حول إحتلال الإمارات لجزيرة سقطرى #الامارات_سند_سقطرى pic.twitter.com/vUBdQKvYkB — Ammar Humaikani (@Ammar_Humaikani) May 4, 2018

وغرد الإعلامي الإماراتي محمد الوهيبي بالقول: “الإمارات وعلى مدى تاريخها لم تكن يومًا يد هدم، بل يد بناء وإعمار وتعمير، يدٌ تمد العون وتسعى للتطوير، أمّا محاولات التشويه اليائسة التي تصدر من أبواق الفتنة لا يصدقها سوى المغفلون”.

الإمارات وعلى مدى تاريخها لم تكن يوماً يد هدم، بل يد بناء وإعمار وتعمير، يدٌ تمد العون وتسعى للتطوير ، أمّا محاولات التشويه اليائسة التي تصدر من أبواق الفتنة لا يصدقها سوى المغفلون #الامارات_سند_سقطري — محمد الوهيبي (@Mohamedalwehibi) May 4, 2018

من جهته، هاجم الناشط اليمني جمال بن عطاف رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، متهمًا إياه بتناقض المواقف، وقال: ” قام (بن دغر) بتكريم ضباط إماراتيين في #حضرموت ثم واصل جولته حتى وصل مطار #سقطرى الذي أعادت الإمارات تأهيله ليتجه بعدها لفتح مشاريع في الجزيرة مولتها ونفذتها #الإمارات، ثم بعد ذلك ذهب لمقاومة الاحتلال الإماراتي .الشرعية كوكب الإثارة والمغامرات”.

قام بتكريم ضباط إماراتيين في #حضرموت ثم واصل جولته حتى وصل مطار #سقطرى الذي اعادت الامارات تأهيله ليتجه بعدها لفتح مشاريع في الجزيرة مولتها ونفذتها #الامارات ثم بعد ذلك ذهب لمقاومة الاحتلال الإماراتي .

الشرعية كوكب الاثارة والمغامرات#الامارات_سند_سقطرى ♦️نبيل عبدالله pic.twitter.com/g0Af6MMXQx — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) May 4, 2018

وأطلق الإعلامي اليمني هاني مسهور عدة تغريدات، تطرق فيها إلى الدور الإماراتي في اليمن وحقيقة من يقفون خلف الحملة التي تستهدفها.

وقال مسهور: “بعد إعصار تشابالا في ٢٠١٥م، زار الإماراتيون جزيرة سقطرى بمعية دولة الرئيس بحاح وقدم الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة للخدمات الإنسانية مشاريع في تأهيل البنية التحتية شملت المطار والميناء والمستشفى والمدارس .. هذه هي يد الإمارات التي أعطت فشكرًا عيال زايد”.

بعد اعصار تشابالا في ٢٠١٥م زار الاماراتيين جزيرة سقطرى بمعية دولة الرئيس بحاح وقدم الهلال الاحمر الاماراتي ومؤسسة خليفة للخدمات الانسانية مشاريع في تأهيل البنية التحتية شملت المطار والميناء والمستشفى والمدارس .. هذه هي يد الامارات التي أعطت فشكرا عيال زايد

#الامارات_سند_سقطرى pic.twitter.com/FmYFHbI4nV — هاني مسهور (@hsom67) May 4, 2018

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن “أزمة سقطرى الحالية؛ سببها تعيين الرئيس هادي لمحافظ تابع لحزب التجمع للإصلاح منذ وصل إلى الأرخبيل يحاول افتعال أزمات ليس لها مبرر إطلاقًا”.

أزمة سقطرى الحالية سببها تعيين الرئيس هادي لمحافظ تابع لحزب التجمع للاصلاح منذ وصل الى الارخبيل يحاول افتعال ازمات ليس لها مبرر اطلاقاً#الامارات_سند_سقطرى — هاني مسهور (@hsom67) May 4, 2018

وتابع: ” أزمة سقطرى تأتي ضمن سلسلة أزمات بدأت منذ قطع العلاقات مع نظام قطر، أحداث عدن وحضرموت وتعز والمهرة كلها مرتبطة بعنصر واحد هو #إخوان_اليمن ، على الرئاسة اليمنية أن تحدد مفهومها حول قطع العلاقات مع الدوحة، فالاختراقات القطرية لا يمكن إخفاؤها”.

أزمة سقطرى تأتي ضمن سلسلة ازمات بدأت منذ قطع العلاقات مع نظام قطر ، احداث عدن وحضرموت وتعز والمهرة كلها مرتبطة بعنصر واحد هو #اخوان_اليمن ، على الرئاسة اليمنية أن تحدد مفهومها حول قطع العلاقات مع الدوحة فالاختراقات القطرية لا يمكن اخفائها#الامارات_سند_سقطرى — هاني مسهور (@hsom67) May 4, 2018

من جانبه، قال القائد السابق لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، إن ” الذين يحتجون على تواجد الإمارات في سقطرى هم الذين يحتجون على وجودها في قوات التحالف التي قدمت أبناءها لطرد عملاء الفرس من اليمن، مضيفًا: “الإمارات قواتها في ٨٥ % من الأراضي اليمنية تشارك التحالف في غاياته العربية السامية”.

الذين يحتجون على تواجد الامارات في سقطرى هم الذين يحتجون على وجودها في قوات التحالف التي قدمت ابناءها لطرد عملاء الفرس من اليمن.

الامارات قواتها في ٨٥ % من الاراضي اليمنية تشارك التحالف في غاياته العربية السامية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 5, 2018

وقال الإعلامي اليمني ياسر اليافعي: “سؤال: هل سمعتم بحياتكم طوال الاحتلال الشمالي للجنوب أن حزب الإصلاح نظم حملة إعلامية لدعم سقطرى واحتياجاتها الإنسانية التنموية ؟ بكل تأكيد لا، لم نسمع أي حملات غير عندما وصلتهم توجيهات من قبل تنظيمهم الدولي بالإساءة للإمارات ودورها الإنساني، بعيدًا عن أي وطنية”.

سؤال :هل سمعتم بحياتكم طوال الاحتلال الشمالي للجنوب ان حزب الإصلاح نظم حملة إعلامية لدعم سقطرى واحتياجاتها الإنسانية التنموية ؟

بكل تأكيد لا لم نسمع أي حملات غير عندما وصلتهم توجيهات من قبل تنظيمهم الدولي بالإساءة للإمارات ودورها الإنساني بعيداً عن أي وطنية #الامارات_سند_سقطری — ياسر اليافعي (@yaseralyafai) May 5, 2018

جدير بالذكر أن الإعلام القطري دأب منذ فترة على بث العديد من الإشاعات حول دور دولة الإمارات العربية في اليمن، والتي تبين كذبها ولعل أشهرها إشاعة تنازل الحكومة اليمنية عن “جزيرة سقطرى” أو تأجيرها من قبل الرئاسة اليمنية لدولة الإمارات، والتي نفاها محافظ سقطرى السابق سالم عبدالله السقطري.

كما نفى ميناء صلالة في سلطنة عمان، في فبراير2018، ما تم تداوله من قبل مسؤولين ونشطاء مؤيدين لقطر، من مزاعم حول صور ادعوا بأنها تظهر نقل أشجار من جزيرة سقطرى اليمنية إلى الإمارات.