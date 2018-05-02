الدوحة تعلق على اعتقال “الضابط القطري” محسن الكربي في اليمن 

أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا للتعليق على اعتقال أحد مواطنيها من قبل السلطات السعودية أثناء عودته من اليمن.

وقالت الخارجية في بيانها إنه تم “القبض واحتجاز المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي من قبل السلطات السعودية أثناء عودته من اليمن بتاريخ 21 أبريل / نيسان الماضي حيث كان في زيارة لأسرته ودون ارتكابه أي فعل مؤثم ودون توجيه أي اتهام له”.

وبينت أن ذلك “يشكّل مخالفة صارخة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وأوضح البيان أن “الكربي يبلغ من العمر 63 عامًا ويعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة التي تتطلب الرعاية الصحية المستمرة”.

وكان السياسي اليمني فاروق حمزة، قد كشف، اليوم الأربعاء اعتقال السلطات اليمنية ضابطًا يعمل في المخابرات القطرية برتبة رائد، في منفذ شحن بمحافظة المهرة شرق اليمن.

وقال حمزة في تغريدة على حسابه في “توتير”، إن الرائد محسن صالح سعدون الكربي (قطري الجنسية) كان يعمل بغرف عمليات الاستخبارات الحوثية والإيرانية في صنعاء.

وأوضح أن اعتقال ضابط المخابرات القطري، تمّ بعد عملية رصد استخباراتية أثناء مغادرته إلى العاصمة العُمانية مسقط على حد قوله.