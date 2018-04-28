المبعوث الأممي إلى اليمن يحدد موعدًا لزيارة صنعاء‎

حدد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، يوم السبت القادم، موعدًا جديدًا لزيارة العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، في إطار مساعيه لإحياء عملية السلام المتعثرة.

وقالت مصادر مقربة من المبعوث الأممي ،” تم الاتفاق على موعد جديد يوم 5 مايو/أيار المقبل، لزيارة صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون”.

وكان من المقرر أن تبدأ زيارة جريفيث إلى صنعاء اليوم السبت، لكن مصادر مقربة منه تحدثت يوم الخميس الماضي، وذكرت أن الحوثيين أبلغوه بانشغالهم بتشييع وعزاء الرجل الثاني في الجماعة، صالح الصماد.

ومساء يوم الإثنين الماضي، أعلن الحوثيون مقتل الصماد، في غارة نفذها التحالف العربي بمحافظة الحديدة في 19 أبريل/ نيسان الجاري.‎

وتسبب مقتل الصماد في عرقلة الجولة الثانية للمبعوث الأممي الذي يزور الأردن حاليًا، التي كان قد بدأها الأسبوع الماضي، بزيارة الرياض، والتقى خلالها الرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك للمرة الثالثة في غضون شهر.

ويسعى المبعوث الأممي إلى استغلال عامل الوقت والالتقاء بكافة أطراف النزاع اليمني، قبل تقديمه خريطة لحل النزاع المتصاعد، منذ أكثر من 3 أعوام، وذلك خلال شهرين، كما أبلغ مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء قبل الماضي.