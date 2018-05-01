قرقاش: نقف مع المغرب في حرصها ضد التدخلات الإيرانية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن بلاده تقف مع دولة المغرب في حرصها على تحصين قضاياها الوطنية ضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية.

وأكد قرقاش في تغريدة بحسابه على موقع “تويتر” أن “سياسة الإمارات وتوجهها الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ، أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهما الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء”.

وجاء تعليق الوزير الإماراتي بعد قرار المغرب، مساء اليوم، قطع علاقاتها مع إيران، وطرد سفير طهران من الرباط؛ بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.

وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة للصحفيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط، مضيفًا أن إيران وحليفتها اللبنانية، جماعة حزب الله الشيعية، تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها.