البحرين: نؤيد بقوة قطع المغرب علاقاتها بإيران

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، إن بلاده تقف بقوة مع قطع المغرب علاقاتها مع إيران، معتبرًا أنه قرار صائب.

وأعلن الوزير البحريني تأييده للخطوة المغربية عبر تغريدة في حسابه بموقع “تويتر” كتب فيها: “نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائمًا، ونؤيد بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع إيران، نتيجة دعمها لأعداء المغرب، بالتعاون مع حزب الله الإرهابي، حفظ الله الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق”.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة أعلن، مساء اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران؛ بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.

وذكر بوريطة للصحفيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط، مضيفًا أن إيران وحليفتها اللبنانية، جماعة حزب الله الشيعية، تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها.