قرقاش: لا بد من عودة فاعلة للدور العربي لحل الأزمة السورية

دعا أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إلى عودة الدور العربي من أجل حل الأزمة السورية، في ظل تعثر الجهود الدولية والإقليمية.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “مع تعثر الجهود السياسية الدولية والإقليمية للخروج بآلية فاعلة لحلّ الأزمة السورية الدامية لا بد من عودة الدور العربي وتفعيله”.

واعتبر الوزير الإماراتي أن “تهميش وغياب الجهد المؤسسي العربي لا يمكن أن يستمر”.

وكان قرقاش قال إبان عقد اجتماع القمة العربية الشهر الماضي، في الرياض، إن “مواقف الإمارات الوسطية والمعتدلة الساعية إلى بلورة إجماع عربي دور نفخر به ونجد فيه الرسالة السامية في هذه الظروف المضطربة”.