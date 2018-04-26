قرقاش: منطق القاعدة والحماية التي ستسمح باللعب على التناقضات ولّى

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، إن ملاحظة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأخيرة بشأن قطر “في محلها”، واصفًا إياه بـ “صاحب الملاحظات الدقيقة الثاقبة”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، اليوم: “الأخ الكريم معالي عادل الجبير صاحب الملاحظات الدقيقة الثاقبة، منطق القاعدة والحماية التي ستسمح باللعب على التناقضات ولّى، الأمن أساسه الجار والمحيط، والغدر به والتآمر عليه عزل قطر وجعلها عرضة للابتزاز السياسي والمالي. ملاحظة الجبير في محلها”.

الأخ الكريم معالي عادل الجبير صاحب الملاحظات الدقيقة الثاقبة، منطق القاعدة والحماية التي ستسمح باللعب على التناقضات ولىّ، الأمن أساسه الجار والمحيط، والغدر به والتآمر عليه عزل قطر وجعلها عرضة للإبتزاز السياسي والمالي. ملاحظة الجبير في محلها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 26, 2018

وأكد قرقاش على موقف الإمارات في حربها ضد الإرهاب، متابعًا: “مكافحة الإمارات للتطرف والإرهاب بدأت مبكرًا وعبر قراءة واضحة لأبعاد هذا الخطر، استشراف في محله تبعته خطوات متدرجة ومدروسة ساهمت في حماية المجتمع والوطن، موقف عزز موقع الإمارات الإيجابي في المحافل والمنابر الدولية”.

مكافحة الإمارات للتطرف والإرهاب بدأت مبكرا وعبر قراءة واضحة لأبعاد هذا الخطر، إستشراف في محله تبعته خطوات متدرجة ومدروسة ساهمت في حماية المجتمع والوطن، موقف عزز موقع الإمارات الإيجابي في المحافل والمنابر الدولية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 26, 2018

وكانت وكالة الأنباء السعودية “واس”، قد نقلت عن الجبير قوله: “بناءً على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك”.