كاتب إماراتي: مؤتمر القدس في أبوظبي لإعادة النبض لقضية فلسطين (فيديو إرم)

قال الكاتب الإماراتي سيف الجابري إن عقد مؤتمر القدس المكان والمكانة في أبوظبي، اختارته الإمارات دعامةً أساسية لإعادة النبض والتوجه الإيديولجي إلى القضية الفلسطينية.

واعتبر الجابري في تصريح لـ”إرم نيوز” على هامش جلسات اليوم الثاني للمؤتمر اليوم الجمعة، أن الإمارات لم تفتأ تقدم الدعم المعنوي والمادي لفلسطين، منذ عهد الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان، الذي كان الداعم للقضية الفلسطينية والمنادي بحق الفلسطينين.

يذكر أن مؤتمر القدس المكان والمكانة انطلق أمس الخميس، في أبوظبي، بتنظيم من الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بمشاركة أكثر من 130 شخصية، بينهم رجال دين وشعراء ومثقفون.

ويختتم المؤتمر الذي شهد تنظيم ندوات فكرية، غدًا، حيث ناقش مجموعة من المحاور السياسية، والثقافية، والتاريخية، لمدينة القدس، وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي لها، إلى جانب إقامة معرض صور عن القدس، إضافة إلى أمسيات شعرية ينعشها كوكبة من الشعراء العرب.