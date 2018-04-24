بـ500 ألف عنوان.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يفتتح دورته الـ28

ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب الأربعاء بمشاركة 1181 جهة عارضة قدمت من 63 بلدًا، حيث يتوفر للزوار أكثر من 500 ألف عنوان.

ويحتفي المعرض في دورته الثامنة والعشرين، بمؤسس دولة الإمارات، لتزامن الحدث مع احتفال البلاد بعام زايد، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده الرئيس الإماراتي الراحل.

وأعلن معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بولندا ضيف شرف المعرض هذا العام، وستخصص مساحة واسعة لهذا البلد ليستعرض أحدث الاتجاهات في الأدب البولندي الذي يمتلك قاعدة كبيرة من القرّاء في الداخل والخارج، ومعظمهم في أوروبا.

وبحسب القائمين على المعرض فستتاح الفرصة أمام بولندا لتسليط الضوء على الأعمال الكلاسيكية الخالدة في الأدب البولندي بالقرن التاسع عشر، والإنجازات الحديثة التي حققها الأدباء البولنديون الحاصلون على جائزة نوبل، من الأدب الملحمي لهنريك سينكيفيتش، وأشعار تشيسلاف ميلوش، إلى نهج فيسوافا شيمبورسكا الأكثر حداثة.

وسيتمكن زوار المعرض الذي يستمر إلى غاية فاتح مايو، من حضور جلسات وندوات حول تاريخ الفن والموسيقى والسينما البولندية، بما في ذلك موسيقى شوبان وسزيمانوفسكي.

جمهور معرض أبوظبي الدولي للكتاب أمام فرصة للاطلاع أيضًا على سوق الكتب في بولندا، ولقاء خبراء ومختصين في مجالي الترجمة والحقوق الفكرية.

كما يندرج ضمن أجندة بولندا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب فعاليات موجهة للأطفال والناشئة، يقدمها فنانون وأساتذة وكتاب بولنديون مرموقون، بحسب موقع المعرض الإلكتروني.

ولهواة موائد الطعام سيتمكن الزوار من التعرف على ثقافات المطبخ البولندي من خلال عروض أمهر الطهاة البولنديين.

وكان الشيخ زايد قد أسس معرض أبوظبي للكتاب في 1981 تحت اسم “معرض الكتاب الإسلامي”، ثم ما لبث أن تحول إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب عام 1986، وأقيمت أولى دوراته في مؤسسة قصر الحصن الثقافي قبل أن يصبح حدثًا ثقافيًا سنويًا بدءًا من 1993، ونُقل إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض.