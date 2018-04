نجوم الخليج ينعون الموسيقيينِ العراقيينِ حسام صدام ونشوان طلال (صور)

ببالغ من الحزن والاسى تلقيت خبر وفاه الأخ #حسام_صدام اثر حادث اليم والأخ #نشوان_طلال اثر سكته قلبيه اليم صباح اليوم #انا_لله_وانا_اليه_راجعون ????????#حسام_صدام كان بالنسبه لي اخ وصديق وغالي على قلبي اشتغلنا كثير مع بعض لم اجد منه الا الأدب والذوق الاحترام والتقدير فعلاً كان انسان راقي وطيب ادعوا له بالرحمه والمغفرة فقد كان غالي علي ابن #العراق

