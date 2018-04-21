نجوم الخليج ينعون الموسيقيينِ العراقيينِ حسام صدام ونشوان طلال (صور)

صدم خبر وفاة عازف الإيقاعات العراقي حسام صدام في حادث سير أثناء تواجده في مدينة دبي الإماراتية، والموزع الموسيقي العراقي نشوان طلال، إثر تعرضه لأزمة قلبية، الكثير من زملائهما في الوسط الفني، وحرص العديد من نجوم الخليج على نعيهما بكلمات مؤثرة.

الفنانة الإماراتية أحلام نعت الراحلين بهذه الكلمات: “ببالغ من الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة الأخ حسام صدام إثر حادث اليم، والأخ نشوان طلال إثر سكته قلبيه أليمة صباح اليوم، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسام صدام كان بالنسبة لي أخ وصديق وغالي على قلبي اشتغلنا كثير مع بعض، لم أجد منه إلا الأدب والذوق والاحترام والتقدير فعلًا كان إنسانًا راقيًا وطيبًا أدعوا له بالرحمة والمغفرة فقد كان غاليًا علي ابن العراق”.

كما نعى المطرب الإماراتي حسين الجسمي، الموسيقيَين العراقيَين عبر حسابه على “إنستغرام” قائلًا: “عرفناهما بابتسامتهما الدائمة وبحسن أخلاقهما ونقاء القلب، رحلا عنا جسدًا رحمهما الله، دعواتنا الصادقة لهما بالرحمة ولذويهما بالصبر والسلوان”.

وعبرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن مدى الصدمة التي انتابتها، فكتبت عبر “إنستغرام”: “فُجِعت الآن بوفاة أطيب قلبين في الوسط الفني، الأخ نشوان طلال الذي وافته المنية بسبب سكتة قلبية، والأخ حسام صدام الذي توفي إثر حادث أليم، أحر التعازي لذويهما سائلة المولى أن يربط على قلوبنا جميعًا وقلوب أهليهما، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

واستغلت بلقيس تلك الفاجعة لإيصال رسالة للوسط الفني قالت فيها: “هذه رسالة للوسط الفني أجمع، انظروا كيف أصبح الفقد فجائيًا وسريعًا، اليوم نحن في الدنيا وبعد قليل لا نعلم، كفاكم ضغائن ومؤامرات وعصابات ومافيات ونميمة وأحقاد، الدنيا لا تسوى جناح بعوضة، اللهم أنعم علينا بحسن الخاتمة، وتب علينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، والحمدلله على كل شيء من قبل ومن بعد”.

ونعت المغنية العراقية رحمة رياض مواطنيها بنشر صورة لهما عبر “إنستغرام”، وعلقت عليها: “ببالغ الأسى والحزن وبقلب مؤمن بقضاء الله وقدره تلقيت خبر وفاة الموزع نشوان طلال، والعازف حسام صدام الله يرحمهما ويغفر لهما، ويجعل مثواهما الجنة، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان عظم الله أجوركم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لاتنسوهما من دعائكم”.

المغنية الإماراتية من أصل مصري أريام، نعت حسام صدام ونشوان طلال، بمنشور عبر “إنستغرام” قائلة: “لاحول ولا قوة إلا بالله، الصديق العزيز الموزع الموسيقي نشوان طلال والفنان حسام صدام في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمكم ويصبر أهلكم يارب ويصبرنا على فراقكم”.

كما وجهت الفنانة المغربية المقيمة في البحرين دنيا بطمة، كلمات مؤثرة في نعي حسام صدام ونشوان طلال قائلة: “انتقل الى رحمة الله أخونا وصديقنا ورفيق الدرب منذ بداياتي بدولة الإمارات، أخوي الموزع والمايسترو نشوان طلال وأخوي حسام صدام، الله يرحمكما ويجعل مثواكما الجنة، كنتما وستظلان أروع أناس التقينا فيهم.. أصدقاءنا الغاليين الله يرحمكم ويجعل مثواكما الجنة ويصبر أهاليكما نشوان طلال وحسام صدام”.