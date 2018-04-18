مهرجان دبي السينمائي يلغي الدورة المقبلة ويعلن عن إقامته كل عامين

أعلن القائمون على مهرجان دبي السينمائي الدولي إلغاء الدورة 15 للمهرجان والتي كانت مقررة في نهاية العام الجاري، على أن تقام نهاية عام 2019.

وكشفت اللجنة التنظيمية للمهرجان عن تبنّي استراتيجية جديدة وإدخال بعض التعديلات على آليات عمله في إطار مساعيها لدعم عملية النمو المتواصلة وللحفاظ على ريادتها في الابتكار.

خبر: مهرجان #دبي السينمائي الدولي يتبنّى استراتيجية جديدة للمهرجان وإدخال بعض التعديلات على آليات عمله في إطار مساعيها لدعم عملية النمو المتواصلة وللحفاظ على ريادتها في الابتكارhttps://t.co/H2VmbMVuCG pic.twitter.com/JWdFwPKw1B — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 18, 2018

وكان مهرجان دبي السينمئي انطلق في العام 2004 وتواصل عقد دوراته منذُ ذلك الحين دون انقطاع.

وأوضحت اللجنة التنظيمية للمهرجان أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استجابة للمتغيرات الجارية في مجال صناعة الأفلام والمحتوى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث رُوعي في التصور الجديد لآليات عمل المهرجان أن تكون مواكبة بصورة واقعية لتلك المتغيرات.

وتقرر أن يتم تنظيم المهرجان بصفة دورية كل عامين، مع الاستعداد لتنظيم الدورة 15 كعلامة فارقة في تاريخ المهرجان والتي ستعقد نهاية العام2019.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أن الاستراتيجية الجديدة تواكب التغيرات الحاصلة في مجال صناعة السينما على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تقرر أن يتم تنظيم المهرجان بصفة دورية كل عامين، مع الاستعداد لتنظيم الدورة القادمة كعلامة فارقة بتاريخ المهرجان – كونها الـ15 له – في 2019. #دبي — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 18, 2018

وقال جمال الشريف، رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسنيمائي تعليقًا على هذه الخطوة أن مهرجان دبي سيواصل رسالته في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية في صناعة السينما وإنتاج المحتوى الفني، وهو منصّة أثبتت تميزها في تعزيز التقارب الثقافي بين المنطقة والعالم وساهمت كذلك بصورة واضحة في تطوير صناعة السينما المحلية والإقليمية بإتاحة الفرصة أمام العديد من المواهب السينمائية الطموحة.

جمال الشريف، رئيس مجلس ادارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسنيمائي: يواصل مهرجان #دبي السينمائي الدولي رسالته في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية في صناعة السينما وإنتاج المحتوى الفني، وهو منصّة أثبتت تميزها في تعزيز التقارب الثقافي بين المنطقة والعالم — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 18, 2018

وعلى مدى الدورات الـ 14 السابقة استطاع مهرجان دبي السينمائي أن يتحول إلى مناسبة سينمائية عالمية استقطبت أهم وأكبر صناع ونجوم السينما العربية والعالمية، ووضعت دولة الإمارات بل ومنطقة الخليج العربي بقوة على خارطة واحدة من أهم الصناعات التي عرفها الإنسان في تاريخه الحديث وهي صناعة السينما.

واحتفى المهرجان خلال السنوات الماضية بأبرز الأعمال السينمائية العربية والعالمية، حيث عرض أكثر من 2000 فيلم، منها 500 عمل سينمائي عربي، وكان له دور كبير في إنجاز أكثر من 300 فيلم من المنطقة، وساهم في تمويل وبناء الشراكات لأكثر من 140 فيلم.

وبلغ عدد جوائزه الممنوحة أكثر من 200 جائزة ضمن مسابقة المهر المرموقة لصانعي الأفلام العرب الموهوبين.

ولا يقتصر أثر المهرجان على صناعة السينما التي انطلق من أجل خدمتها، ولكن آثاره الإيجابية امتدت إلى دعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية وهو قطاع السياحة، حيث بات الحدث يستقطب آلاف الزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم لمشاهدة الأفلام المنتقاة بعناية على مدار فترة انعقاد المهرجان.

وكان مهرجان الخليج السينمائي الذي يقام في دبي أعلن عن توقفه قبل سنوات، وتوقف لاحقا مهرجان أبو ظبي السينمائي بعد عدة دورات ناجحة.