مصادر: لهذا السبب شاركت قطر بمناورات واجتماع في السعودية رغم المقاطعة

وصفت مصادر دبلوماسية خليجية مشاركة قطر بمناورات، واجتماع عسكري في السعودية، بأنها “غير مهمة”، ولا تعبّر عن أي تغيّر في مواقف الدول المقاطعة إزاء الدوحة.

وكانت قطر قد أعلنت أن رئيس أركان جيشها الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم كان موجودًا في مراسم اختتام تدريبات (درع الخليج) يوم الاثنين الماضي، والتي حضرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد آخر من قادة الدول.

وأعلنت قطر كذلك أن الغانم شارك أيضًا في اجتماع عسكري أمريكي عربي، يوم الخميس الماضي في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لمصر، والأردن، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز” إن هذه المشاركة القطرية روتينية، وتأتي ضمن عضويتها في لجان مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ولا علاقة لها بأي تغيّر في المواقف بشأن أزمة المقاطعة.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المشاركة شبيهة بالمشاركات القطرية في القمة العربية بالظهران، والحضور المشترك لقمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت، من قِبل قطر، وممثلين عن الدول المقاطعة.

وأوضحت المصادر أن احتفاء قطر بهذه المشاركات يبدو نتيجة لمعاناتها من العُزلة التي حوّلتها من دولة تسعى إلى لعب دور قيادي مؤثر، إلى دولة تتباهى بمثل هذا الحضور الهامشي.

وأوضحت المصادر أنه لا توجد بوادر على أن أزمة قطر قريبة من الحل، أو الانفراج، وأن الدول المقاطعة في وضع مريح يسمح لها بالانتظار لفترة طويلة، بينما قطر تُخفي معاناتها جراء الأزمة، وستُضطر في النهاية إلى تقديم تنازلات تُرضي الدول المقاطعة.