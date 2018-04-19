السعودية تعلن مقتل قياديَين بارزيْن في “القاعدة” باليمن

قال مركز التواصل الدولي في السعودية إن قوات مدعومة من التحالف قتلت اثنين من قادة تنظيم القاعدة في اليمن وذلك في مداهمة بمحافظة أبين جنوب البلاد.

ووصف المركز القتيلين، وهما مراد عبد الله محمد الدوبلي الذي يعرف باسم أبو حمزة البطاني وحسن باصريع، بأنهما من “أخطر قادة” فرع القاعدة في اليمن الذي يُعرف باسم “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”.

ونقل بيان صادر عن المركز التابع لوزارة الثقافة والإعلام السعودية في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء عن مصادر أمنية قولها إن القتيلين سقطا في اشتباك مع قوات تدعمها الإمارات، أحد أهم أعضاء التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

ولم يصدر بيان حتى الآن يؤكد مقتل متشددي التنظيم الذي ينشط في عدد من محافظات جنوب وشرق اليمن مثل أبين وشبوة والبيضاء.